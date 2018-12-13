مدير موانئ عدن: الميناء لكل اليمنيين والرافعات الجديدة تزيد من حجم الواردات

قال محمد علوي أمزربة المدير التنفيذي لمؤسسة مواني عدن بإن ميناء عدن هو ميناء لكل اليمن وعموم المحافظات حيث يمكن من دخول جميع البضائع والسلع الأساسية لعموم المحافظات وهذا ما تحرص علية ادارة المؤاني.

جاء ذلك خلال حفل فني اقيم بمناسبة استقبال وصول الرافعات لميناء عدن والمقدمة ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية وذلك بعرض زيادة حجم الواردات الإغاثية والتجارية لليمن. وشهد الحفل الذي تخلله العديد من الفقرات الفنية..القاء العديد من الكلمات.

وأشاد امبزربة بدعم الأشقاء بالمملكة العربية السعودية. لميناء عدن ووقوفها الي جانب الشعب اليمني. في فترة عصيبة تعكس حجم ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين في اليمن والمملكة.معبرآ عن بالغ تقديره لكل هذا الدعم.

منوها الي الأهمية التي تمثلها وصول الرافعات الي ميناء عدن في تسهيل عمل الميناء ودورها في زيادة حجم الواردات الإغاثية والتجارية.

وأبدى وزير النقل صالح صالح عن بالغ تقديره لجهود المملكة العربية السعودية في دعم اليمن في جميع المجالات ، وخصوصا في مجالات المؤاني والمطارات والعمل على رفع كفاءة ميناء عدن مستدلا بالدعم المقدم اليوم بوصول الرافعات الي الميناء.

وأشار احمد سالمين محافظ محافظة عدن الي وقوف المملكة العربية السعودية في هزيمة الانقلاب. وهو الأمر الذي قبول بمشاعر الارتياح من عموم اليمنيين.