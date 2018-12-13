البحسني يطلع الرئيس هادي على مستجدات الأوضاع بحضرموت

اطلع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على أوضاع محافظة حضرموت في مختلف القطاعات ومنها ما يتصل بالخدمات واستكمال أعمال البنى التحتية في مجالات التنمية الأساسية الكهرباء والمياة والتعليم والصحة والطرق وغيرها من الاحتياجات التي يتطلع اليها ابناء المحافظة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم لمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج البحسني ومعه وكيل اول المحافظة عمر بن حبريش.

وحث الرئيس قيادة المحافظة الى تعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة والتعاون مع المواطن لتعزيز استتباب الامن والاستقرار والانطلاق صوب البنا والتنمية الذي يتطلع اليه الجميع.

فيما عبر البحسني وحبريش عن سرورهم بهذا اللقاء.. مهنئان فخامة الرئيس بالسلامة والعودة الحميدة بعد استكمال إجراءه فحوصاته الطبية المعتادة مثمنين الجهود التي يقوم بها فخامته لمصلحة حضرموت والتي أثمرت عددا من المشاريع والخدمات التي يلامسها و يشعر بها ابناء المحافظة جميعاً.