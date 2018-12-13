رئيس الوزراء: مشارع كبيرة سندشنها قريبا في جميع المحافظات

قال الدكتور معين عبد الملك رئيس مجلس الوزراء على أهمية الدور الحيوي لميناء عدن في دخول البضائع والسلع الأساسية والمشتقات النفطية لعموم محافظات الجمهورية.

وأضاف ان الميناء شهد انتعاش اقتصادي كبير بالتزامن مع الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية. من خلال الوديعة المقدمة للبنك المركزي اليمني بمبلغ 2 مليار ريال.

وأوضح أن هذا الدعم مكن الحكومة اليمنية في تقديم التسهيلات المطلوبة لاستيراد السلع الأساسية. ودخولها عبر ميناء عدن، بالإضافة الي الدعم المقدم من المملكة للمشتقات النفطية عبر الصندوق السعودي للتنمية.

منوها الي ان ذلك ساهم في تخفيف الطلب على العملة والصعبة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلد حاليا

وذكر معين أن الحكومة تستمد القوة من الشعب اليمني التواق لإصلاحات حقيقة. تشمل كافة المجالات. إصلاحات إدارية تترافق مع اصرارنا للمضي قدما في مكافحة الفساد بكافة أشكاله.

وأضاف الدكتور معين فالشعب هو السند الحقيقي الذي نستند علية. ونستلهم منه الإرادة لأن ارادة الشعوب لا يمكن ان تقهر. واضاف ..الي جانب الدعم الكبير الذي نحضي به من فخامة الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي بالإضافة الي دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة. وكافة دول التحالف العربي. الحريصون على مساعدة الشعب اليمني في استعادة الأمن والاستقرار وتحقيق النهضة الإقتصادية.والتغلب على كافة التحديات التي تواجه اليمن.

ولفت بإن اليمن رغم جميع الظروف التي تمر بها ستكون على موعد مع الإصلاحات الحقيقة لكافة الملفات المتراكمة ومختلف الجوانب. في عموم المرافق ومؤسسات الدولة.

وقال رئيس الوزراء من الواضح ان التحديات التي نوجهها كبيرة ومعقدة.وخصوصآ في الجانب الإقتصادي.مضيفآ لكننا من خلال دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأشقاء في دولة الأمارات سنتمكن بإذن الله من تجاوز هذه الصعوبات والتغلب على التحديات

مفيدا بالقول وسنعمل على الاستفادة من كل مصادر الدعم المقدم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الدائم . والانتقال الي تنفيذ المشاريع الحيوية. وإعادة الإعمار وفتح الأفاق امام عودة التنمية والإستثمارات.من خلال البرامج الاقتصادية المتكاملة.

وقال وفي غضون الفترة القادمة نحن مقبلون على تنفيذ العديد من المشاريع في عموم المحافظات اليمنية والتي ستسهم بشكل كبير في إعادة الاستقرار.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك لجهود الدولة في التصدي للانقلاب، والمليشيات الحوثية. مؤكدا عزم الدولة في إعادة بناء المؤسسات ، وكل ما دمرته حرب المليشيات في الميناء ومختلف المرافق، وفقا لعدن الغد.

هذا وكان قد اقيم حفل فني اقيم بمناسبة استقبال وصول الرافعات لميناء عدن والمقدمة ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية وذلك بعرض زيادة حجم الواردات الإغاثية والتجارية لليمن. وشهد الحفل الذي تخلله العديد من الفقرات الفنية..القاء العديد من الكلمات.