لقاء حربي بين هادي وعلي محسن عقب أنباء عن انهيار المشاورات

في أول لقاء لهما بحث الرئيس هادي مع نائبه الفريق علي محسن مستجدات الاوضاع الحربية والعسكرية في جبهات القتال بالزامن مع مؤشرات لانتكاسة في مشاورات السويد نتيجة لتعنت المليشيا.

وطبقا لوكالة سبأ فقد جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن والوضع الحربي والعسكري في الجبهات والبطولات التي يسطرها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.

كما بحثنا عما يتصل بجهود السلام المرتكزة على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الاممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

والتأكيد على وحدة الصف لتحقيق غايات وتطلعات أبناء اليمن في الامن والاستقرار والسلام.