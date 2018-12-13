شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اتفاق بين وفدي الشرعية والحوثيين بخصوص مطار صنعاء " تفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر إعلامية إن اتفاقا مبدئيا تم فيما يخص إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي بين طرفي الحوار فب العاصمة السويدية ستوكهولم. وذكر مراسل "رويترز" إن الاتفاق تم على تشغيل مطار صنعاء كـ"مطار داخلي" كمرحلة أولية، بحيث تمر الطائرات عبر مطاري عدن وسيئون للتفتيش.

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