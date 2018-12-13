الرئيس الإريتري يقوم بزيارة تاريخية إلى مقديشو اليوم

يصل الرئيس الإريتري إسياس أفورقي إلى مقديشو اليوم بعد شهرين فقط من زيارة وفد من بلاده للصومال لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكدت الرئاسة الصومالية يوم الخميس في رسالة على تويتر أن وفدا رفيع المستوى بقيادة الرئيس اسياس افورقي سيصل الى مقديشو لعقد اجتماع على مستوى رفيع مع زعماء صوماليين.

وقالت حكومة مقديشو إن الزيارة التي قام بها الرئيس أفورقي إلى الصومال تحمل أهمية كبيرة للعلاقات الثنائية وتبين كيف أن الدول مصممة على تعزيز تعاونها.

وتأتي زيارة الرئيس أفوريكي بعد شهرين من وصول وفد برئاسة وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح إلى مقديشو للمساعدة في تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاءت العلاقات بين الصومال وإريتريا في أعقاب العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا اللتين شهدتا تحسنا حتى عادت إلى طبيعتها.

ولا تربط كل من إريتريا والصومال علاقات دبلوماسية منذ ما يقرب من 15 سنة ، لا سيما بسبب دعم أسمرة المزعوم لحركة الشباب.