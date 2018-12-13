شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الحكومة: وصلنا إلى تفاهم "جيد" بخصوص الملف الاقتصادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال عضو بالوفد الحكومي اليمني في مشاورات السويد، الأربعاء، إنه تم التوصل إلى تفاهم "جيد" بخصوص حل الملف الاقتصادي.111



جاء ذلك، على لسان مروان دماج، في تصريحات إعلامية على هامش مشاورات الأطراف اليمنية، المنعقدة في العاصمة السويدية ستوكهولم.



وقال "دماج"، وهو أيضا وزير الثقافة بالحكومة اليمنية، "أعتقد أننا وصلنا إلى تفاهم جيد في ملف الاقتصاد، وسيتم الإعلان عن تفاصيله".



ويعاني اليمن ظروفا اقتصادية صعبة، إذ صعدت نسب التضخم لمستويات غير مسبوقة، وسط تراجع حاد في أسعار الصرف عما كانت عليه قبل 2015، فيما يعاني 75 بالمائة من اليمنيين، فقرا.



وأضاف المسؤول اليمني، أن" إيرادات الحديدة، ستورد إلى فرع البنك المركزي في المدينة ذاتها، وأنها ستُدار من المركز الرئيس للبنك المتواجد في عدن، حسب القانون".



وتوقع أن يتم الانتهاء خلال وقت لاحق اليوم، من بعض القضايا المهمة، خصوصا ما يتعلق بموضوعي الاقتصاد والمطارات.



وتابع: "آخر ما تحدثنا فيه حول موضوع المطارات، هو تسيير رحلات داخلية من مطار صنعاء إلى مطاري سيئون (شرق)، وعدن (جنوب)، على أن تخضع الرحلات للإجراءات الطبيعية".



وفي وقت سابق اليوم، أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، أن "الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش سيشارك غدا (الخميس) في أعمال اليوم الختامي لجولة المشاورات السياسية اليمينة في السويد".



ومن المقرر أن يلتقي غوتيريش وفدي حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والإدارة الحوثية.



وتبحث المشاورات المستمرة لليوم السابع على التوالي، 6 ملفات، هي القتال في الحديدة، وإطلاق الأسرى، وحصار تعز، والبنك المركزي، ومطار صنعاء، والمساعدات الإنسانية.



وحقق ملف الأسرى تقدما، الثلاثاء، إذ تبادل الطرفان قوائم تضم أسماء نحو 15 ألف أسير للإفراج عنهم تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



والجولة هي الخامسة من نوعها بين الفرقاء اليمنيين، إذ عقدت الأولى والثانية في سويسرا (2015)، والثالثة في الكويت (2016)، فيما استضافت جنيف جولة رابعة فاشلة.



ويسعى المجتمع الدولي لوضع نهاية للحرب المستمرة منذ قرابة 4 سنوات وأودت بحياة عشرات الآلاف ودفعت بالملايين إلى شفا المجاعة.