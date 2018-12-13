شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام مديرية حبيل جبر يقوم بزيارة لمدرسة غرابه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام صباح اليوم الاخ الشيخ ملهم الجبراني مدير عام مدير عام مديرية حبيل جبر بزيارة تفقدية لمدرسة غرابه للتعليم الأساسي .

وفور وصوله اطلع على سير العملية التعليمية في المدرسة من خلال تجواله في الصفوف والاستماع لملاحظات التلاميذ التي كان في مجملها النقص الحاد في الكتاب المدرسي التي تعيق تنفيذ الحصة الدراسية بشكل متميز.. كما استمع من الاستاذ صالح مانع مدير المدرسة إلى اهم الصعوبات التي تواجه المدرسة ..معربا عن شكره وتقديره لما شاهدة من انضباط في حضور المعلمين .

مقدرا كل الجهود المخلصة التي يبذلونها في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الجميع.

هذا وقد تم التأكيد من قبل الاخ مدير المديرية على كل ماتم تناوله في هذه الزيارة بتوجيه إدارة التربية والتعليم بالمديرية بالتواصل مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة في إمكانية زيادة الكمية المخصصة للمديرية من الكتاب المدرسي خاصة مع تزايد إعداد التلاميذ والطلاب في المدارس لهذا العام.

رافقه في هذه الزيارة كل من الشخصية الاجتماعية الشيخ هاشم المحرزي والاستاذ شاكر علي قائد الفريدي رئيس قسم الإعلام بإدارة التربية والتعليم بالمديرية.