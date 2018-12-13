شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : وأخيرًا .. التوقيع قبل قليل على اتفاق جديد طال انتظاره وأسعد كل اليمنيين ووكالة دولية تكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مع انتهاء مشاورات اليوم الأربعاء، أعلنت مصادر أنباء دولية عن إتمام إنجاز اتفاق جديد بين وفد الحوثيين ووفد الشرعية في السويد.



وقالت وكالة رويترز أن كلا من: وفدا الحكومة اليمنية والحوثيين اتفقا على استئناف تصدير النفط والغاز .

ويعد هذا ثاني اتفاق يعلن إتمامه اليوم بعد الإعلان عن إعادة فتح مطار صنعاء الدولي امام الرحلات الدولية.

ولاقي هذا الاتفاق ترحيب كبير في الشارع اليمني الذي انتظر كثيراً تصدير ثروات بلده الذي سيسهم في استقرار الاوضاع الاقتصادية