شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن عن تكتل عربي وافريقي جديد لمواجهة الخطر الارياني .. .الشهيد الحمدي كان اول من دعا له والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، عن الاتفاق على فكرة تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن، حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل عصر اليوم الاربعاء. ووفق القناة فان "كيان البحر الأحمر" عبارة عن مبادرة من الملك سلمان لتحقيق الاستقرار في المنطقة ويضم السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن، لـتعزيز الأمن والاستثمار والتنمية لدول الحوض". وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أكد في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن المنعقد في الرياض، على أهمية إيجاد كيان وآلية تعاون مشتركة تضم الدول المطلة على البحر الأحمر وما يترتب على ذلك من مصالح مشتركة. وقال إن "إنشاء كيان في البحر الأحمر والقرن الأفريقي لنستطيع أن نتعاون في الأمور الاقتصادية والبيئية والأمنية التي تهم كل دولنا". وأضاف "أعتقد أن هذا الكيان سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما أنه سيساهم في تعزيز التجارة والاستثمار في المنطقة ويربط اقتصادنا مع بعض". وتابع الجبير قائلاً إن هذا الكيان "سيساهم في إيجاد تناغم في التنمية بين دولنا في هذه المنطقة الحساسة، وبالتالي يساهم في منع أي قوى خارجية في أن تستطيع أن تلعب دوراً سلبياً في هذه المنطقة الحساسة".

وكان الشهيد ابراهيم الحمدي اول من دعا لهذا التكتل العربي الافريقي