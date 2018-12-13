شكرا لقرائتكم خبر عن قوات طارق محمد عبدالله صالح...تصدر هذا البيان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر المقاومة الوطنية حراس الجمهورية التي يقودها العميد طارق محمد عبدالله صالح بيان حصل هناعدن على نسخة منه جاء فيها:

‏جددت مليشيات الحوثي الإيرانية قصفها مستشفى 22 مايو داخل مدينةالحديدة في تحدٍ صارخ للهدنةالإنسانية.

الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهوريةأكد لـ "وكالة 2 ديسمبر"،أن المليشيات الحوثيةقصفت مساء اليوم بقذائف الهاون مستشفى 22 مايو الكائن بشارع الخمسين وألحقت به اضرارا.

شكرا لقرائتكم خبر عن قوات طارق محمد عبدالله صالح...تصدر هذا البيان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .