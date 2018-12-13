شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن اليد الخفية وراء الحرب باليمن .. تقرير أممي سرَّي يفاجئ الجميع ويفضح هذه الدولة النووية الكبرى «تفاصيل» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهمت الأمم المتحدة ايران بتزويد مليشيا الحوثي الانقلابية، بالأسلحة البالستية والصواريخ الموجهة، وهو ما يشكل خرقا لقرارات مجلس الأمن التي تحظر استيراد أو تصدير الأسلحة م إيران.

وأفاد تقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز ،امس الثلاثاء، بأن وحدتي إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات عثر عليهما التحالف العربي في اليمن صنعتا في إيران عامي 2016 و2017.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ العقوبات على إيران"وجدت الأمانة العامة للأمم المتحدة أن (الوحدتين) لهما خصائص الصناعة الإيرانية وأن العلامات عليهما تشير إلى إنتاجهما في 2016 و2017".

وأضاف"اختبرت الأمانة كذلك صاروخ أرض-جو مفككا جزئيا ضبطه التحالف العربي ولاحظت أن خصائصه متوافقة على ما يبدو مع خصائص صاروخ إيراني".

وذكر جوتيريش أيضا أن الأمم المتحدة فحصت كذلك حطام ثلاثة صواريخ باليستية أخرى أُطلقت على السعودية يومي 25 مارس و11 أبريل 2018 ووجدت ”خواص تصميمية رئيسية متوافقة مع تلك المتعلقة بصاروخ قيام-1 الباليستي الإيراني القصير المدى“.