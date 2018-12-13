شكرا لقرائتكم خبر عن طيران اليمنية تصدر قرار وقف التعامل مع الجوازات الصادرة من مناطق الحوثيين (وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، عن إيقاف جميع التعاملات مع من يحملون جوازات سفر صادرة من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأظهرت وثيقة صادرة بتاريخ 9 ديسمبر، أمر مدير منطقة إدارة عدن، بعدم قبول أي جوازات سفر صادرة من مناطق غير محررة. ونصت الوثيقة على أنه "بناءً على التوجيهات العليا بتاريخ 6 ديسمبر الجاري يمنع التعامل مع هذه الوثائق "جوازات" وعدم قبولها للسفر أو الحجز أو الإصدار. كما شددت الوثيقة على أن يتم قبول الجوازات الصادرة من المناطق المحررة فقط.



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