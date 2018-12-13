شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اتفاق جديد ومفاجئ قبل قليل بين الوفدين في السويد والتحالف يحذر "بشارة سارة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وكالة رويترز قبل قليل في خبر عاجل عن اتفاق جديد بين وفد الشرعية ووفد المليشيات في السويد.

وقالت الوكالة "أن وفدا الحكومة اليمنية والحوثيين اتفقا على استئناف تصدير النفط والغاز".

من جانب أخر حذر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، من استمرار ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في التأثير على الحياة المعيشية للشعب اليمني بتعمدها تأخير دخول السفن لميناء الحديدة والصليف، لافتا إلى أنه أصدر تصريحات بحرية وجوية وبرية في اليمن خلال 72 ساعة.

وأوضح التحالف أنه أصدر 14 تصريحا بحريا، و24 جويا، و8 تصاريح برية، و152 لحماية القوافل في اليمن خلال 72 ساعة.

وأشار إلى أن السفن المصرح لها، والمتوجهة لميناء الحديدة والصليف، تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية.

وتتعمد ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، تعطيل دخول وتفريغ السفن، مما يؤثر على الحياة اليومية لليمنيين ويحرمهم من وصول حاجاتهم الأساسية، ويفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.