شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجـل : إليكم تفاصيل مايحدث في هذه الأثناء وسط مدينة الحديدة !! شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل مليشيا الحوثي الإنقلابية حفر الأنفاق في شوارع مدينة الحديدة الساحلية.

وأكد سكان محليون في مدينة الحديدة في تصريحات صحفية أن مليشيا الحوثي قامت بحفر انفاق في شارع صنعاء وعدد من الشوارع التي ما زالت تحت سيطرتها للإختباء فيها وممارسة عملية قتل المواطنين منها.

يأتي ذلك بعد قيام المليشيات بتحويل عدد من المنازل والمنشآت داخل مدينة الحديدة إلى ثكنات عسكرية.