شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الحوثي يضع شروط جديدة تعيق الاتفاق بملف تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مشاركة في مفاوضات السلام اليمنية في السويد اليوم الأربعاء عن تراجع في التوصل إلى اتفاق بشأن رفع الحصار عن تعز، وذلك بسبب وضع وفد الانقلابيين شروطا جديدة مقابل فتح معابر آمنة إلى مدينة تعز.

وأكدت المصادر أن وفد الانقلابيين طالب اليوم بوقف إطلاق النار في تعز وانسحاب قوات الجيش اليمني من تعز إلى مدينة التربة على بعد نحو 60 كيلومترا باتجاه الغرب، وفتح مطار تعز مقابل فتح المعبر الشمالي الشرقي للمدينة في ضاحية الحوبان، على الطريق الرئيس الرابط بين تعز وصنعاء.

من جهته، يطالب الوفد الحكومي بخروج الميليشيات من الضواحي الشرقية للمدينة إلى ما بعد مدينة القاعدة التي تبعد عن تعز نحو 30 كيلومترا.

المقترحات والمطالب الجديدة تم إخضاعها للنقاش ويحاول المبعوث الأممي مارتين غريفثس التقريب مجدداً بين الطرفين على أساس عمل هدنة عسكرية في مناطق التماس التي تقع في نطاقها المعابر إلى المدينة من الجهتين الشمالية والشرقية والغربية، ونزع الألغام، وعدم حدوث أي اشتباكات في المستقبل لضمان مرور المواطنين، ودخول المساعدات الإنسانية في ظروف آمنة.