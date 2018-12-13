بمناسبة عام زايد 2018.. التحالف يكرم قائد كتيبة الاحتياط الثانية في عدن

كرم القائد العام لقوات التحالف العربي في العاصمة عدن كمال مطلق الحالمي قائد كتيبة الاحتياط الثانية وقطاع المنصورة في مقر التحالف بمنطقة الشعب، وذلك بمناسبة فعاليات عام زايد 2018م التي تشهدها بلادنا. وأقيمت فعالية التكريم بحضور اللواء الركن شلال علي شائع مدير أمن العاصمة عدن وأخيه القائد (أبو سلطان) قائد مكتب الدعم والإسناد والقائد (أبو راشد) نائب قائد قوات التحالف نظير جهوده الكبيرة في إنجاح سير أعمال "ألف باب رزق" المخصصة لأسر شهداء الجنوب وذوي الهمم الذين بذلوا أرواحهم وقدموا أجسادهم من أجل تحرير الوطن من المليشيات الحوثية الباغية خلال فترة الحرب وعقبها كذلك. وخلال تسلُّم القائد كمال الحالمي درع الأخوة والوفاء من قائد قوات التحالف العربي، أشاد القائد أبو سلطان بالإنجازات العظيمة التي حققتها كتيبة الاحتياط الثانية وقطاع المنصورة منذ تأسيسها وحتى اليوم، مُثنياً على الشجاعة التي يتحلى بها ضباط وأفراد الكتيبة والقطاع أثناء أدائهم للواجب في أهم مديرية بالعاصمة عدن من حيث حساسيتها وموقعها وأهميتها.

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