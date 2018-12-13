انفجار مرعب داخل محل للحلاقة وعصابة حوثية تنهب نصف مليون

تتواصل الحوادث التي تعكس التردي الأمني في محافظة إب، بشكل يومي، بين النهب والقتل.. وأصيب مواطن، جراء انفجار قنبلة لأحد المسلحين في صالون للحلاقة بشارع تعز وسط عاصمة المحافظة.

وأوضحت مصادر محلية "أن مواطناً أصيب بجروح متوسطة بعد انفجار القنبلة في صالون للحلاقة يتبع "أحمد علي صالح الحكيم"، موضحة أنه "لا توجد معه أي خلافات".

ويقع الصالون مقابل فندق معين أمام بن حاجب للإلكترونيات.

وفي السياق، أقدم مسلحون يقودهم شخص يدعى "الدماني" ـ تابع لمليشيات الحوثي ـ على التقطع للمواطن عبدالجبار السالمي، وقاموا بسلبه اموالاً كانت بحوزته (مبلغ خمسمائة ألف ريال) تحت تهديد السلاح في سوق الثلاثين.

وتشهد محافظة إب انفلاتاً أمنياً وانتشاراً للمسلحين في ظل سيطرة مليشيا الحوثي على المحافظة منذ أواخر العام 2014م.