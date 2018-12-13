اشتدّت المعارك اليوم بين قوات الجيش الوطني والمليشيات الحوثية في مناطق عديدة بنهم شرقي صنعاء. وقال مصدر عسكري ان المعارك العنيفة التي يخوضها الجيش الوطني مع مليشيات الحوثي تركزت في المدفون وبران ومحلي وجبل القرن بمديرية نهم وسط تقدم مستمر لقوات الجيش. واضافت المصادر ان مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية مكثفة على مواقع وتحركات المليشيات الانقلابية. وكانت قوات الجيش الوطني قد شنت يوم الثلاثاء 11 ديسمبر / كانون الأول 2018 هجوماً واسعاً من عدة محاور على مواقع المليشيا الحوثية بمديرية نهم تمكنت من خلاله السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية التي كانت تتمركز فيها المليشيات الانقلابية في جبل يام والحول وبران باتجاه قطبين وضبوعة بمديرية نهم.

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يوسع هجومه في «نهـم» والمعارك على أشدها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .