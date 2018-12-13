اليمن يشارك في المؤتمر 42 لقادة الشرطة والأمن العرب بتونس

شاركت الجمهورية اليمنية في المؤتمر الثاني والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب , برعاية الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي , المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب , بقاعة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود , في تونس العاصمة بالجمهورية التونسية , الذي أفتتح أعماله دولة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، وبحضور معالي وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي والأمين العام للمجلس محمد بن علي كومان.

وشاركت بلادنا بأعمال المؤتمر الثاني والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب بوفد رفيع المستوى , برئاسة اللواء الركن أحمد علي مسعود الوليدي وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع الأمن والشرطة.

وفي الكلمة الافتتاحية لأعمال المؤتمر , شدد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان على "أن اجتماع اليوم يهدف إلى تعزيز التعاون العربي لمواجهة الظروف الأمنية التي تعيشها المنطقة"، مؤكدا أن مسيرة المشاركين في المؤتمر حافلة بانجازات رائدة، شملت كل مجالات التعاون الأمني، وساهمت في مكافحة الإرهاب والمخدرات والهجرة غير الشرعية".

وأوضح د.كومان بأن مناقشة المؤتمر لموضوعي الرقابة والتفتيش وزارات الداخلية ، وحقوق الإنسان إنما ينبع من فهم شامل للأمن يتجاوز العمل الشرطي التقليدي ليلامس هموم المواطن ومشاغله ويعمل على توفير شروط التنمية المستدامة.

ومن جانبه قال دولة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، ان المؤتمر ينعقد في وضع إقليمي ودولي متوتر سمته الرئيسية تنامي التهديدات الإرهابية غير المسبوقة في ظل استمرار العوامل المغذية للإرهاب في المنطقة، لافتا إلى ضرورة التوقي من هذه التهديدات وخاصة الإرهاب والظواهر المتصلة وما يستوجبه ذلك من تشخيص دقيق لهذه المخاطر وتحديد أسبابها وفهم خصائصها بما يساعد على تحين وتطوير مختلف الاستراتيجيات العربية المعتمدة في هذا الصدد بصفة عملية وفعّالة.

مشدّدا على ضرورة إبلاء أهمية خاصة لموضوع الجرائم الالكترونية مما يستدعي تعزيز التعاون في هذا المجال من خلال العمل على إنشاء وحدة ضمن الأمانة العامة للمجلس لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الأمن الإلكتروني.

ويناقش المؤتمر الذي سيواصل أعماله لمدة يومين عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال من بينها مشروع إستراتيجية عربية لمواجهة الجرائم الالكترونية، وإنشاء وحدة للأمن الالكتروني في نطاق الأمانة العامة للمجلس وتوصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية، واجتماعات اللجان المنعقدة خلال 2018 ، وتقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة .

كما سيستعرض المؤتمر نتائج أعمال اللجنة المتخصصة المعنية بإعادة صياغة كل من مشروع المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي والمدونة الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين فضلا عن تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء في مجال الشرطة البيئية بالخصوص.

كما سيتطرق المؤتمر إلى عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويا في نطاق جهودها للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها.

هذا وقد وصل وفد بلادنا أمس الثلاثاء إلى العاصمة تونس العاصمة بالجمهورية التونسية للمشاركة بأعمال المؤتمر الثاني والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب , وكان في استقبالهم الأمين العام المساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب , وسعادة السفير خالد راجح شيخ السفير في سفارتنا في تونس نيابة عن سعادة السفير عبدالناصر باحبيب سفير بلادنا لدى الجمهورية التونسية , وعددا من المسؤولين في الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.