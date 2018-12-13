مشاورات اليمن.. تقدم ملموس في الأسرى والاقتصاد والمطارات

أكد وزير الثقافة اليمني وعضو الوفد الحكومي لمشاورات السويد مروان دماج، في تصريحات، تحقيق إنجاز ملموس في عدة ملفات في المحادثات الجارية بين وفدي الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي في استوكهولم.

دماج أوضح أن ملامح التقدم سجلته المشاورات في عدة ملفات أبرزها ملفات الأسرى والمعتقلين والاقتصاد، حيث التقت لجنته المشكلة من الوفدين، السبت الماضي، ما أسفر عن تسليم قوائم بالأسماء، على أن يتم التنفيذ بعد ٤٥ يوماً، كما حدث تقدم جيد في المسار الاقتصادي ووضع البنك المركزي في الحديدة وإدارته من قبل المصرف المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

وانطلقت مشاورات السلام اليمنية في قلعة جوهانسبيرج بإحدى ضواحي العاصمة استوكهولم، في محاولة لإيجاد حل سياسي لبلد يئن تحت انقلاب المليشيا التابعة لإيران منذ ما يزيد على 4 أعوام.