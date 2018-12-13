شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل: السعودية تعلن ضم اليمن إلى هذا الكيان بعد سنوات من الانتظار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت السعودية اليوم الاربعاء 12 ديسمبر /كانون الاول 2018م عن اتفاق لتأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن. وذكرت وسائل إعلام سعودية ، ان كيان البحر الأحمر يضم سبع دول هي «السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن». ولم ترد تفاصيل أكثر عن الاتفاق.

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