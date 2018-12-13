شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :وفاة شبيه الرئيس علي عبد الله صالح قبل قليل بظروف غامضة " صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية يمنية عن وفاة الرجل الشبيه للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح والذي أثار جدلا واسعا وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له في مطار عدن الدولي أثناء عودته من خارج الوطن لزيارة أهله .

ونشر مصعب علي، نجل شقيق الفقيد في منشور على صفحته أن عمه العميد عبدالله حسين الفقيه توفى إثر جلطة دماغية.

