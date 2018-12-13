شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الحكومة السعودية تطرد ابناءالمسؤولين اليمنين في حكومة الشرعية ضمنياً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت السعودية توضيح بشان مصير أبناء الوافدين المقيمين بداخل المملكة , ممن تجاوزا سن ال25 عاما .

واكد متحدث باسم الجوازات السعودية بدر القريني على ان التعليمات تنص على تجديد الإقامات للطلاب من ابناء المقيمين شرط الا تتجاوز اعمارهم 25 عاما ولكن بشروط محدده , بحسب صحيفة عكاظ السعودية .

الجدير ذكره أن المئات من مسؤولي الحكومة الشرعية وأنصارها يقيمون حاليا في المملكة منذ اندلاع الحرب في مارس 2015.

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