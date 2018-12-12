الجناني يدعو قادة جبهة الساحل لهذا التحرك الهام ضد المندسين

الخليج 365 - الحديدة

وجه الصحفي بسيم الجناني دعوة هامة لقيادة جبهة الساحل الغربي في الحديدة للتحذير من المندسين.

وقال الجناني في منشور له اليوم رصده الخليج 365 " الأخوة في قيادة جبهة الساحل ، أقولها وبكل أسف هناك من يقاتل حاملاً سلاحه وآخرين يقاتلون حاملين مطارق وشرني ومفكات".

وأضاف "حذرنا من هؤلاء المدسوسين اللصوص وسط القوات المشتركة وعادهم في الخوخة وحيس وتكررت أعمالهم في التحيتا ومنظر والدريهمي ولازالت مستمرة لليوم على أبواب مدينة الحديدة ، السكوت عن هؤلاء أو التغاضي عن أفعالهم خيانة للأمانة ولن نسكت عن مايقوموا به تجاه ممتلكات الناس".

وقال إن "المسؤول عن هذه التصرفات هم قيادة الجبهة وقيادة الألوية والكتائب ولايوجد غيرهم من يتحمل مسؤولية ضبط هؤلاء وإيقاف هذا العبث الذي زاد عن حده ورغم محاولتنا التواصل بكثير قيادات لحل هذه المشكلة منذ شهور لكن للأسف تطور الأمر ولايجب السكوت عنه".