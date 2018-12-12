بالوثائق.. وزير الإعلام: هل فصل 117 اكاديمياَ ضمن إجراءات بناء الثقة؟

الخليج 365 - صنعاء علق وزير الاعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني على قرار الميليشيات الحوثية بفصل 117 اكاديمياً من اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء. وقال الارياني في تغريدة مرفقة بوثائق القرار الحوثي الخاص بجامعة صنعاء "رئاسة جامعة #صنعاء "غير الشرعية" والمعينة من المليشيا الحوثية الايرانية تصدر قرارا يقضي بفصل 117 اكاديميا من وظائفهم في كليات ومراكز الجامعة". وأضاف متسائلاً "هل هذا ضمن إجراءات بناء الثقة التي تتخذها المليشيا مع اساتذة الجامعات وأبناء الشعب اليمني ومكوناته السياسية والاجتماعية!!!!!؟".

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