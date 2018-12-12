تخرج كتيتبين لمكافحة الإرهاب والتدخل السريع للواء 35 بتعز

تعز - الخليج 365
أفادت مصادر محلية في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، اليوم الأربعاء، بتخرج كتيبة مكافحة الإرهاب من كتائب أبي العباس التابعة للواء 35.
وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن كتيبة تخرجت من مكافحة الارهاب ، وكتيبة للتدخل السريع للجيش الوطني باللواء 35 مدرع كتائب العقيد عادل عبده فارع.
وبينت انه" تم تدريبهم وتأهيلهم على اعلى المستويات القتالية".
وأشارت إلى أن التدريبات تمت بإشراف العقيد أمين المخلافي وعدد من المدربين ذو الخبره الطويله بكل مجالات التدريب.
حيث قام الخريجون اليوم بعرض عسكري أذهل الجميع بالمستوى القتالي العالي والانضباط.
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