مناقشة إعداد مصفوفة بالاحتياجات الشاملة بمحافظة تعز

تعز - الخليج 365

أكد وكيل أول محافظة تعز، الدكتور عبدالقوي المخلافي، أن المحافظة لديها مصفوفة متكاملة لمختلف المشاكل والصعوبات و الاحتياجات لمختلف اجهزة السلطة المحلية.

جاء ذلك خلال لقاء موسع برئاسته وحضور رئيس واعضاء لجنة مجلس الوزراء التي تزور المحافظة برئاسة وكيل وزارة الادارة المحلية عوض مشبح ومدراء عموم الاجهزة الادارية بالمحافظة.

وفي اللقاء استعرض وكيل اول المحافظة الاوضاع التي تعيشها المحافظة في ظل الحصار و الحرب الظالمة التي شنتها المليشيا الانقلابية واستهدفت البنى التحتية.

لافتاً الى ان السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة الدكتور امين محمود حققت انجازات ملموسة من خلال استعادة مؤسسات واجهزة الدولة واعاة تأهيل بعضها رغم الإمكانيات الشحيحة.

.

وأوضح وكيل وزارة الادارة المحلية رئيس اللجنة عوض مشبح بان اللجنة تهدف الى التعرف عن كثب عن وضع المحافظة والتعرف على مشاكلها والصعوبات التي تواجهها وكذا الاحتياجات والوقوف على مستوى اداء الاجهزة التنفيذية المختلفة وفي مقدمتها الاجهزة الايرادية ومستوى تحصيل الاوعية الايرادية على مستوى المحافظة والمديريات وتوريدها للبنك المركزي.

وشدد مشبح على اهمية الدور الرقابي والاشرافي للسلطة المحلية وحصر كافة المجمعات والمرافق الحكومية المتضررة من الحرب مع تضمين التكلفة التقديرية لها حتى يتم استيعابها في الموازنة العامة للدولة..مشيداً بجهود السلطة المحلية والانجازات التي تحققت في فترة قياسية..

لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بلقاءات مع مختلف القطاعات للخروج بمصفوفة شاملة عن الاحتياجات للمحافظة والرفع بها الى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.

واستمعت اللجنة في الاجتماع الى تقارير مدراء المكاتب التنفيذية وابرزها المالية والصحة والتخطيط والنظافة والتحسين والضرائب والجمارك وعدد من المكاتب الاخرى.

واشار وكيل المحافظة للشؤن الفنية المهندس مهيب الحكيمي الى المشاريع الهندسية والانشائية والدراسات الفنية التي تم انجازها والتي لا زالت تحت التنفيذ والمزمع تنفيذها مستقبلا، فيما استعرضت وكيلة المحافظة للشئون الصحية الدكتورة إيلان عبد الحق الأوضاع الصحية في كافة المديريات وتدهور الكثير منها جراء الحرب التي شنتها المليشيا الحوثية و استهدفت المنشآت والمؤسسات الصحية.

كما قامت اللجنة الوزراية بزيارة مكاتب المالية والضرائب والبريد ومبنى المحافظة واطلعت على الدمار والخراب الذي لحق بها وجهود السلطة المحلية لترميم تلك المكاتب.

رافق اللجنة وكيل المحافظة المهندس رشاد الاكحلي وعدد من مدراء العموم.