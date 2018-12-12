مناقشة مستوى تحصيل الواجبات الزكوية في تعز

تعز - الخليج 365

عقد وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالحكيم عون صباح اليوم الاربعاء ، إجتماعاً ضم مدراء عموم المديريات ومدير عام الواجبات الزكوية ومدراء فروع الواجبات ، وذلك لمناقشة مستوى تحصيل الواجبات الزكوية في المديريات ومناقشة الإشكالات التي تقف دون تحقيق التحصيل المطلوب ، إضافة الى مناقشة قضية المبالغ المستحق تحصيلها والمدورة على مديريات المحافظة من اعوام سابقة على عام 2015 م.

ووفق متابعة "الخليج 365"، ففي اللقاء شدد الوكيل عون على ضرورة قيام فروع مكاتب الواجبات و مدراء عموم المديريات بواجباتهم حيال تحصيل الواجبات الزكوية والتي هي عبادة، وركن عظيم من اركان الاسلام ويجب ان تؤتى بكل سهولة و يسر و تورد لخزينة الدولة بشكل منتظم.

وخرج الإجتماع بتوصيات عديدة ، اهمها اعداد ورشة عمل خاصة لتحديث بيانات ومعلومات الواجبات الزكوية على مستوى كل مديريات المحافظة و عمل آلية مرنة للتنفيذ.