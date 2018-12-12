بالفيديو.. أحمد بن فريد: الجنوب بحاجة ماسة لمظلة واسعة

الخليج 365 - السويد

أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد عمر بن فريد أن الجنوب اليوم بحاجة ماسة لمظلة جنوبية واسعة.

وكتب بن فريد في تغريدات على حسابه "الجنوب اليوم بحاجة ماسة إلى مظلة جنوبية واسعة لقوى الإستقلال، تقف بصوت واحد أمام المجتمع الدولي وتمثل إرادة شعب الجنوب بشكل حقيقي وهي مسوؤلية تقع على الجميع، ولن يأتي أحد ليقوم بهذه المهمة نيابة عنا .. هذا واجبنا ودورنا الوطني، ونبذ اي خلافات حتمية وطنية يجب إنجازها بسرعة".

وأضاف "التاريخ سوف يسألنا جميعا عن اي تقصير لا سمح الله، وشعب الجنوب قدم ولازال يقدم اكبر التضحيات وسوف يقف مع من يقف معه بقوة وصلابة ستذهل العالم الذي يستهتر بإرادته ويرغب في تجاوز حقه المشروع في وطن حر يعيش فيه بكرامة وسيادة كباقي شعوب الأرض،وهو ما يجب ان يفهمه المجتمع الدولي بوضوح".

ونشر بن فريد مقطع فيديو على حسابه وقال "أبناء الجنوب في مملكة السويد يعبرون بشجاعة و وضوح عن قضيتنا الوطنية، ويذكرون السيد غريفيث بأن تهميش الجنوب ومناقشة ملف قضيتنا في مراحل لاحقة تضع لها سقف محدود لن يحقق السلام في المنطقة ومن الان عليهم مراجعة كيفية معالجة القضية ؟! وتوقيت معالجتها ؟ ومن يمثلها فعليا ؟".