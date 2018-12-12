المخلافي يكشف زيف إشاعات التفاؤل بمشاورات السويد

الخليج 365 - السويد

كشف مستشار رئيس الجمهورية - وزير الخارجية السابق في الحكومة الشرعية عبدالملك المخلافي حقيقة إشاعات التفاؤل المرتبطة بمشاورات السلام التي تنظمها الأمم المتحدة في مدينة ريمبو بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

ووصف المخلافي بتغريدة على حسابه بموقع التدوين العالمي المصغر تويتر التفاؤل الذي يروج له البعض حالياً عن حصول تقدم في السويد بأنه تكتيك خادع من دون ان يذكر المشاورات بالاسم.

وقال المخلافي "إشاعة التفاؤل الذي لا يستند الى معطيات حقيقية تكتيك خادع لا يخدم السلام ".

وكان المخلافي حذر من تكتيك الميليشيات في السويد وقال "مهما تقادم الزمن واين كانت المرجعيات اوالأسس التي يتم الاستناد لها لا يمكن القبول بجماعة انقلابية او الشراكة معها ، وانقلابها مازال قائما وهي مليشيا مسلحة ، دفع اليمنيون ثمنا فادحا منذ الانقلاب الحوثي المشؤوم ومن حقهم ان يحصلوا على سلام حقيقي يزيل كل اثار الانقلاب والحرب والدمار".

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