أنباء عن قرار بتكليف العامري وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون إقليم حضرموت

الخليج 365 - عدن أفادت مصادر غير رسمية بصدور قرار حكومي بتعيين اللواء سعيد العامري وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون محافظات إقليم حضرموت الواقعة شرقي اليمن . وأشارت المصادر إلى أنه وبترشيح من وزير الداخلية، جرى تعيين اللواء الركن /سعيد علي احمد العامري بتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤن المحافظات الشرقيه ( حضرموت -المهرة -شبوة - سقطرى). وتعد المحافظات الاربع ضمن ما يسمى اقليم حضرموت وجاء الاعلان عن التعيين من مصادر غير رسمية حيث لم ينشر حتى مساء اليوم الخبر رسميا في موقع الوكالة الحكومية.

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