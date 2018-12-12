شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ فادح وصفقة مجحفة الوفد الحكومي يوقع هذا الاتفاق ‘‘الجائر’’ مع الحوثيين.. ويتلقى تحذيرًا شديد اللهجة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استنكر عدد من الكتاب وقادة الرأي اليمنيين التنازلات المجحفة التي يقدمها الوفد الحكومي للمتمردين الحوثيين في مشاورات السويد.

وفي تعليقه على هذا التصرف، شدد الدكتور محمد جميح، على ضرورة وضع شروط صريحة أمام المتمردين الحوثيين، تضمن عدم التعرض للمختطفين بعد إطلاقهم أو إخراجهم من مناطقهم.

وقال جميح، في تغريدة له على تويتر، رصدها "ناس تايمز" : بما أن أسرى الحوثيين لدى الحكومة مقاتلون، ومعتقلي الحكومة لدى المتمردين مدنيون، فكان الأولى أن تشترط الحكومة عدم التعرض للمفرج عنهم من سجون الحوثي، ليبقوا في أماكنهم".. مضيفًا: "كي لا تكون نتيجة المفاوضات: حصول الحوثي على آلاف المقاتلين المفرج عنهم، مقابل حصول الحكومة على آلاف النازحين".

وكان الوفد الحكومي المفاوض في السويد قد طالب بضمانة تكفل للمختطفين حريتهم، وعدم أو اختطاف بديل عنهم، إلا أن المليشيات قابلت هذا الشرط بالرفض القاطع، الأمر الذي يكشف النية السيئة للمتمردين.

من جانبه، قال الناشط السياسي، نجيب غلاب، إن "الحوثية كانت تحاربنا، إلى أن تقترب هزيمتها، ثم تقدم للدولة طعم عبر وثائق وتنازلات بلا معنى".

وأضاف غلاب، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "في الأخر وقعت كل أطراف الحركة الوطنية والدولة وثيقة السلام والشراكة على أنغام انقلاب مكتمل الأركان.. ولم يفهموا".



وحذر السياسي: "إذا استمر الوضع على نفس الوتيرة فسيسلموا بلادهم للحوثية وبإشراف من الأمم المتحدة".

يذكر ان الحكومة الشرعية وافقت على فتح مطار صنعاء الدولي امام الرحلات المحلية بعد محادثات السويد.