شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : رويترز تنقل قبل قليل خبر التوقيع على اتفاق تاريخي بين وفدي الشرعية والحوثين " تفاصيل " والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر إعلامية إن اتفاقا مبدئيا تم فيما يخص إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي بين طرفي الحوار فب العاصمة السويدية ستوكهولم.

وذكر مراسل "رويترز" إن الاتفاق تم على تشغيل مطار صنعاء كـ"مطار داخلي" كمرحلة أولية، بحيث تمر الطائرات عبر مطاري عدن وسيئون للتفتيش.





وأضاف أنه بقي الخلاف حول تأشيرات الخروج والعودة فيما يخص الرحلات الخارجية، هل تتم في صنعاء أم في مطاري عدن وسيئون من عدمه.

وطالب الحوثيون في "السويد" بإعادة فتح مطار صنعاء، فيما وافق الوفد الحكومي واشترط تفتيش الطائرات في مطارات الشرعية،

وهذا ما تم حتى الآن.