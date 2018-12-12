شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد معارك ضارية في صنعاء ومستشفيات العاصمة تكتظ بقتلى وجرحى المليشيات وطيران التحالف يدخل خط المواجهة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طهرت قوات الجيش ، ثلاثة مواقع كانت تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإنقلابية بجبهة نهم الواقعة شرق العاصمة صنعاء، مكبدة المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأكدت مصادر محلية أن قوات الجيش شنت هجوماً، مساء أمس، من عدة محاور على مواقع تحتلها مليشيا الحوثي في جبل يام والحول وبران باتجاه قطبين وضبوعة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء. وسقط العشرات في صفوف مليشيات الحوثي بين قتيل وجريح خلال الهجوم الذي انتهى بتطهير ثلاثة مواقع في هذه المناطق ودحر المليشيات منها. وأشارت المصادر إلى أن طيران التحالف العربي شن غارات على مواقع وتجمعات مليشيات الحوثي في جبل يام والحول وبران بالمديرية ذاتها وكبدها خسائر باهظة في الأرواح والعتاد. من جهتها قالت مصادر طبية بالعاصمة صنعاء إن مستشفيات العاصمة استقبلت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي سقطوا في المواجهات الدائرة بجبهة نهم. وأكدت المصادر في تصريحات صحفية رصدها " المنارة نت " أن عشرات الجثث وصلت إلى ثلاجات العديد من المستشفيات في صنعاء بعضها لم يعد بالإمكان التعرف على ملامح القتلى.

