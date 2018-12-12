شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار من السويد اسعد قلوب كل اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في المشاورات اليمنية الجارية في السويد ان وفدي الحكومة والحوثيين اتفاقا على استئناف تصدير النفط والغاز في اطار معالجة الملف الاقتصادي وتوحيد عمل المؤسسات الاقتصادية والنقدية .



شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار من السويد اسعد قلوب كل اليمنيين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .