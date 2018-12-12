شبيبة يدعو لجهة رسمية تتولى شؤون المختطفين وتتحمل المسؤولية

الخليج 365 - عدن
دعا وكيل وزارة الأوقاف والارشاد محمد عيضة شبيبة إلى إنشاء أو تكليف جهة رسمية تتولى شؤون المختطفين لدى الميليشيات الحوثية.
وقال شبيبة بتغريدات اليوم رصدها الخليج 365 إنه "لابد من جهة رسمية تتولى شؤون المختطَفين وتُحاسب رسمياً وشعبياً عن أي إهمال يجب أن تتحرك لإنقاذ هؤلاء المنسيين بالتواصل القوي مع كل المنظمات والجهات المعنية".
وأضاف بالقول إنه "يجب الضغط على مليشيات الحوثي لضمان أدنى حقوق المعتقل على الأقل، كمعرفة مكان تواجده وتواصله بأسرته وحسن معاملته في معتقله".
وقال شبيبة "في معتقل الحوثي تمضي 5 سنوات وأهل المعتقل لايعرفون شيئاً عن مكانه و مصيره وعند الصهاينة يُحضر المعتقل الفلسطيني شهادة الدكتوراه ويناقشها وهو في معتقله لو خُير المعتقل اليمني بين شهر في معتقل الكيان الحوثي أو سنة في معتقل الكيان الصهيوني لاختار معتقل اليهود لأنه أرحم بل لا مقارنة".
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