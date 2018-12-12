شركة النفط الخاضعة للحوثي تعلن اسعاراً جديداً.. تعرف عليها

أعلنت شركة النفط الخاضعة للميليشيات في صنعاء اليوم عن تخفيض في أسعار بيع مادتي البنزين والديزل اعتباراً من السبت المقبل الموافق 15 ديسمبر.

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم أنه سيتم بيع الدبة البنزين سعة 20 لتر بمبلغ سبعة آلاف و 900 ريال بسعر 395 ريال للتر الواحد، والدبة الديزل بمبلغ ثمانية آلاف و 900 ريال بسعر 445 ريال للتر الواحد.

وجاء التخفيض المحدود مع الانتقادات المتواصلة من المواطنين للميليشيات الحوثية بسبب ارتفاع اسعار الوقود وانعدامها، مع ارباح خيالية يجنيها تجار السوق السوداء من ظهر المواطنين .