عثر فريق هندسي تابع للجيش على معمل ايراني كانت تستعمله المليشيا الحوثية لصناعة الألغام والعبوات الناسفة. ووفق مصدر عسكري في باقم فان المعمل عثر عليه اثناء التقدم لمركز مديرية باقم شمال محافظة صعدة . واحتوى المعمل على مئات الألغام الفردية وأخرى للآليات والعبوات الناسفة وذخائر غير متفجرة. يذكر ان الحوثي زرع مئات الالغام في مزارع ومنازل السكان في المديرية. يأتي هذا فيما يواصل الجيش الوطني تقدمه في مركز المديرية لليوم الخامس على التوالي مسيطرا على العديد من القرى والمواقع الاستراتيجية والمساحات الواسعة التي كانت ذراع ايران في اليمن تتمركز فيها.

شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة .. الجيش يعثر على معمل إيراني لصناعة الألغام والمتفجرات (صور) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .