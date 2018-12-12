بالصور .. ميناء عدن يحتفي بوصول رافعتين مقدمتين من السعودية بحضور رئيس الوزراء

شهدت محطة الحاويات في ميناء عدن، اليوم الأربعاء، حفلاً بمناسبة وصول رافعتين مقدمتان من الصندوق السعودي للتنمية دعماً لنشاط الميناء الملاحي وتحديداً في جانب إستقبال المساعدات الإغاثية .

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور، معين عبدالملك، على هامش الحفل، أكد على أهمية هاتين الرافعتين في تعزيز نشاط ميناء عدن .. موضحاً أن هاتين الرافعتين تأتيان في إطار الدعم السخي المقدم من المملكة العربية السعودية لمختلف القطاعات التنموية والخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظا اليمنية المحررة .

وتحدث رئيس الوزراء عن الدور السعودي والإماراتي في تطبيع الأوضاع والحياة العامة في المحافظات المحررة .. مؤكداً أن قوته يستمدها من الشعب التواق للبناء والتنمية والإعمار ومن هذا الدعم السخي المقدم من السعودية والإمارات .

ويأتي وصول الرافعتين ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة، التي ينفذها برنامج إعادة إعمار اليمن، حيث ستستخدم الرافعتين في عملية مناولة وتفريغ بضائع الشحن في أرصفة المعلا .

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الرافعات تعتبر من العناصر الرئيسية لنشاط أي ميناء، وستساعد على رفع معدلات المناولة خلال الفترة القادمة .. لافتاً إلى أن هناك خطة في بداية العام الجاري 2018م لدعم قدرات الموانئ والطرق الرئيسية والمنافذ بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار المساهمة في توفير الممرات الأمنة لدخول المساعدات الإنسانية وإستيراد المواد الغذائية .

بدوره أكد وزير النقل صالح الجبواني، أن الرافعتين ستشكلان إضافة نوعية وهامة لتطوير عمل ميناء عدن وتنشيط حركته التجارية بما يخدم دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف معاناة الشعب اليمني الذي يعاني الأمرّين جرّاء الحرب الحوثية .. معرباً عن شكره الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان والحكومة السعودية والشعب السعودي الشقيق ومركز إسناد ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وكشف عن إعتزام الوارة خلال العامين القادمين بناء رافعة جسرية إضافية، وتوفير قاطرة بحرية بقوة شد 65 طناً للمساعدة في تسهيل رسو السفن، وتوفير زوارق ربط وتغيير الطافيات البحرية لتسهيل دخول وخروج السفن على مدار الساعة.

بدوره أشاد محافظ عدن أحمد سالم ربيع علي، بالدعم السعودي عبر تقديم الرافعات لميناء عدن للمساهمة في دوران عجلة التنمية، معتبراً تلك الرافعات نقطة في بحر المساعدات والمعونات السعودية.

من ناحيته أعرب رئيس الوفد السعودي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن المهندس سعد الحربي، عن إعتزازه للمشاركة في تدشين وصول الرافعات إلى ميناء عدن، والتي ستساهم برفع مستوى العمل والمناولة وسرعة التفريغ في الميناء .. مشيداً بما شاهده من نشاط كبير في الميناء يوحي بمدى الحجم الكبير للحركة التجارية في الميناء.

عقب ذلك قام رئيس الوزراء بجولة في محطة الحاويات، إطلع خلالها على نشاط مناولة وتفريغ الحاويات والجهود التي يبذلها العاملون، وأستمع من رئيس مجلس إدارة مؤسسة مواني خليج عدن، محمد أمزربة، إلى شرح حول هذه الجهود والصعوبات التي تواجههم وكيفية تغلبهم عليها .

كما شهد الحفل، عدد من الوصلات الغنائية الشعبية التي قدمتها فرق محلية متخصصة بالفنون الشعبية .