لغم حوثي يبتر خف جمل في الشريجة جنوب تعز

الخليج 365 – خاص

انفجر لغم أرضي اليوم الأربعاء بجمل بعد إن زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق الرعي في الشريجة بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد .

وقالت مصادر "الخليج 365" إن لغماً فردياً زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية انفجر اليوم بأحد الجمال التي كانت ترعى في مناطق الرعي في الشريجة جنوب تعز .

وأكدت المصادر إن لغم تسبب في بتر خف القدم الأيمن للجمل مؤكدة إن الحادثة أثارت ذعر السكان والرعاة من وجود ألغام أخرى في تلك المناطق جنوب الشريجة .

