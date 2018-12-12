لغم حوثي يبتر خف جمل في الشريجة جنوب تعز

الخليج 365 – خاص
انفجر لغم أرضي اليوم الأربعاء بجمل بعد إن زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق الرعي في الشريجة بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد .
وقالت مصادر "الخليج 365" إن لغماً فردياً زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية انفجر اليوم بأحد الجمال التي كانت ترعى في مناطق الرعي في الشريجة جنوب تعز .
وأكدت المصادر إن لغم تسبب في بتر خف القدم الأيمن للجمل مؤكدة إن الحادثة أثارت ذعر السكان والرعاة من وجود ألغام أخرى في تلك المناطق جنوب الشريجة .
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