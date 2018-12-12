وكيل المهرة يلتقي وفد شبكة النماء ويبحث إمكانية الدعم لمواجهة أضرار لبان

المهرة - الخليج 365

التقى صباح اليوم الأستاذ مختار بن عويّض الجعفري وكيل محافظة المهرة الأول بوفد شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية برئاسة لطفي علي الغباري مدير البرامج والمشاريع بالشبكة الذي يزور المحافظة حاليا.

ووفق متابعة "الخليج 365"، رحب الوكيل الاول بممثلي الشبكة وزيارتهم الميدانية إلى المحافظة والتي تهدف الى إمكانية التدخل الإغاثي للشبكة في محافظة المهرة بعد ما الحق بها الضرر جراء الحالة المدارية لبان مؤخرا.

مستعرضاً حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمحافظة ومدى تضرر الطرقات الرئيسية الواصلة بين مديريات المحافظة و غيرها وما لحق بالمواطنين من جراء امطار وسيول الحالة المدارية لبان من تهدم وتضرر للمنازل.

حضر اللقاء الأخوة سالم احمد سقاف رئيس مؤسسة السبل للتنمية الإجتماعية و مبارك النوبي المدير التنفيذي للمؤسسة.