الهلال الأحمر الإماراتي يغيث مديرية ثمود بوادي حضرموت

الخليج 365

وزعت " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " اليوم، مساعدات غذائيه تضمنت سلالا غذائية تحوي المكونات الاساسية للغذاء على الاسر المحتاجة بمديرية ثمود بصحراء حضرموت.

تأتي هذه المساعدات التي تم توزيعها على 150 اسره مستهدفة "750" فردا من الاسر الفقيرة والمحتاجة في إحدى اكثر المناطق النائية بصحراء حضرموت، الذين يعاني قاطنوها اوضاعا معيشية صعبة وذلك في إطار استمرارا البرنامج الإنساني الذي تقوم به الهيئة ضمن سلسلة من الحملات نفذتها للدعم الإنساني في عموم محافظة حضرموت ضمن نهج العطاء الذي تسير عليه دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات قيادتها الرشيدة.

من جانبهم عبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات، وقيادتها وشعبها، على المعونات القيمة التي تقدم في مختلف المجالات، وأكدوا أنها جاءت في وقتها المناسب، نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية، وانعدام فرص العمل لدى عدد كبير من الأسر.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية "عام زايد 2018 " بلغت 28 ألفا و 750 سلة غذائية استهدفت 143 الفا و750 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.