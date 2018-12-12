شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : اعتقال الإرياني والحاضري ومدير بنك يمني شهير (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتقل مسلحون من الأمن القومي التابع لجماعة الحوثي، الناشط المدني المهندس عبد الكريم الإرياني، الملقب ب”المنزلي”.

ونقل ”المشاهد”، عن مصدر محلي قوله، إن “مسلحين ملثمين اعتقلوا الإرياني من مقر عمله بوزارة الزراعة في العاصمة صنعاء صباح أمس الاحد، واقتادوه إلى مبنى الأمن القومي، دون معرفة التهمة الموجهة له”.



وعرف عن الإرياني تأثرة وتبنية للأفكار الاشتراكية، وفي الوظيفة العامة شغل الإرياني منصب مدير عام سكرتارية مكتب وزير المياه السابق عبده رزار .

وفي مساء الأحد الماضي اعتقل مسلحون حوثيون المواطن غسان أبو غانم مدير إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي “كاك بنك” فرع شارع الستين بالعاصمة صنعاء .

وأرجع ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، اعتقال أبو غانم على خلفية خلاف شخصي، داخل إحدى مجموعات النقاش في تطبيق “الواتسأب” بينه وبين موظف في الأمن القومي يدعى عبدالله عزيز .

وفي صنعاء أيضاً كشف مصدر حقوقي، عن اعتقال جماعة الحوثي للكاتب الدكتور محمد الحاضري، وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ”المشاهد”، إن الدكتور محمد الحاضري، محتجز منذ ثلاثة أيام في قسم شرطة العلفي، ولا أحد يعرف سبب اعتقاله.

وتأتي هذه الاعتقالات بعد يوم من اتفاقيات وتفاهمات بين ممثلي جماعة الحوثي، وممثلي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والتي أفضت بتبادل جميع الأسرى والمحتجزين لدى طرفي النزاع في اليمن.