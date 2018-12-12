شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم الفني والمهني يلتقي مدير مركز بناء القدرات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

التقى وزير التعليم الفني والمهني الدكتور عبدالرزاق الأشول ونائبه الاستاذعبدربه المحولي في مقر الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن بمدير مركز بناء القدرات للتأهيل والتدريب في الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبدالفتاح فريد ناشر .

و تم المناقشة في اللقاء التعاون المشترك بين الوزارة والمركز التدريب من حيث تطوير الكادر الوظيفي لدى الأمانة العامة والخطط الرئيسية للعمل والتطوير.

و نقل مدير المركز تحيات الأمين العام لمجلس الوزراء الاستاذ حسين منصور للوزير الأشول .

كما قدم عبدالفتاح فريد شكره على تعاون الوزارة في مجالات التدريب والتطوير .

بدوره الوزير الاشول أشاد بجهود الأمين العام لمجلس الوزراء الذي يبذلها في مجال التدريب وتطوير المهارات.

حضر اللقاء الدكتور عوض الضيف وعن إدارة التقنيات و مستلزمات التدريب في الأمانة العامة المهندس عبدالله ناصر محمد في مقر وزارة التعليم والتدريب الفني والمهني.