شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : السعودية تعلن رسمياً حلف عربي جديد يضم 7دول بينها اليمن (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت قناة العربية في خبر عاجدل لها ان الملك سلمان اطلق مبادرة جديدة لتحقيق الامن في المنطقة والمتمثلة في اتفاق لتأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن. وبحسب ما نقلته قناة العربية فان المملكة اطلقة على التحالف اسم كيان البحر الأحمرو يضم سبع دول هي «السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن».

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