شكرا لقرائتكم خبر عن شركة النفط بالعاصمة صنعاء تعلن قبل قليل عن تخفيض جديد لسعر مادتي البترول والديزل (السعر الجديد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة النفط اليمنية اليوم الاربعاء عن تخفيض سعر بيع مادتي البترول والديزل للمرة الثالثة ابتداء من السبت المقبل.

وأكدت الشركة في بيان لها نشرته اليوم أن السعر الجديد للدبة البترول سعة 20 لتر بمبلغ 7 آلاف و 900 ريال والدبة الديزل بـ 8 آلاف و 900 ريال اعتباراً من يوم السبت الموافق 15 ديسمبر.

وأوضحت الشركة النفط أن قرار التخفيض مواكبةً لاستمرار انخفاض سعر صرف الدولار و بدء دخول سفن نفطية بأسعار بورصة منخفضة ، مؤكدةً التزامها بإعادة النظر في وتخفيض أسعار المشتقات النفطية إلى أقل حد ممكن في حال استمرار دخول السفن التي تم شحنها بأسعار بورصة منخفضة.

وأشارت أنها ستستمر في متابعة كافة المتغيرات في التكاليف الفعلية للمشتقات النفطية وأسعار الصرف وأسعار البورصة عالميا وتحريك أسعار البيع للمواد البترولية بشكل دوري وفقا لتلك المتغيرات وبأقل التكاليف الممكنة وضبط السوق.

كما دعت الشركة المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفة من أي محطة على أرقام غرفة العمليات المشتركة (836552/01) أو (836553/01).