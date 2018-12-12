الوكيل الكثيري: إصدار 350 جواز يومياً بوادي حضرموت

قال وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، اليوم بأنه يتم إصدار "350" جواز بشكل يومي، بوادي وصحراء حضرموت.

جاء ذلك خلال لقائه بالعقيد عبد الماجد العامري، مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات، والمقدم سعيد الخنبشي، مدير مصلحة الأحوال والسجل المدني، من أجل الاطلاع على نشاط المصلحتين في خدمة المواطنين.

و أشاد الكثيري بمستوى العمل في مصلحة الهجرة والجوازات، واستيعابها لحالة الطالب المرتفع والمتزايد، على الجوازات، من قبل أبناء الوادي والمحافظات المجاورة.

وأضاف الكثيري، بأن إصدار عدد كبير من الجوازات بشكل يومي، يعتبر انجاز ويحسب لكل كادر في مصلحة الهجرة والجوازات.

وأشار إلى أهمية ترتيب المتقدمين، بما يضمن عدم وجود تزاحم في المبنى، وبما يتناسب مع حجم العمل بصورة جميلة وحديثة وراقية.

وخلال الاحتياج الكبير لمصلحة الهجرة والجوازات والأحوال والسجل المدني بوادي حضرموت، وجه الكثيري ببناء مبنى جديد لاستيعاب العمل بشكل أسرع وأكبر، ولضمان استمرارية ذلك في تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

يذكر أنه ارتفع أعداد المتقدمين بشكل كبير خلال العام الجاري في المصلحتين، نظراً لتزايد المعتمرين وخفض أسعار العمرة لليمنين بشكل مناسب.