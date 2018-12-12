محافظ حضرموت: موعودون بمساعدات ومشاريع اقتصادية مهمة من السعودية



قال محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، إنهم موعودون بمساعدات ومشاريع اقتصادية مهمة، ستدفعها المملكة العربية السعودية، إلى محافظة حضرموت.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ البحسني، بمدينة الرياض عاصمة السعودية، بعدد من مشايخ ورجال الأعمال، وأبناء حضرموت، في مناطق المملكة.

وأضاف البحسني، أن المملكة تقدم منحة شهرياً لدعم الكهرباء، بمبلغ يقدر بــ17 مليون دولار، من أجل التخفيف عن الأعباء والأهالي، والانقطاعات لخدمة لكهرباء في حضرموت.

وأشاد البحسني بمواقف السعودية، مضيفاً "علاقتنا بهم تاريخية وأزلية".



وأوضح البحسني، بأن المرحلة صعبة، وتتطلب تظافر وتعاون الجميع، بالجهود وروح العمل لخدمة الأهل في حضرموت.