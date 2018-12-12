قصف حوثي يستهدف قرية "النخيل" بالحديدة ويجبر السكان على النزوح

الحديدة - الخليج 365

شنت مليشيا الحوثي قصفاً عشوائياً بقذائف الهاون، على منازل المواطنين في قرية النخيل بمحافظة الحديدة.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن قصف الميليشيات تسبب بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين إلى جانب إلحاق أضراراً بالغة بالمنازل التي تم إستهدافها بشكل عشوائي فيما تعرضت منازل أخرى لتدمير كلي.

وأجبرت المليشيا سكان قرية النخيل على النزوح وتشرد أهلها الذين معظمهم من النساء والأطفال والمسنين.

وتواصل مليشيا الحوثي تهجير سكان الأحياء في محافظة الحديدة، وأجبرت سكان حي الزهور على ترك منازلهم التي تم تحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن سلاح.